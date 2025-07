Sortie nature d’Eco’DELS La forêt du Cabaliros, les secrets de l’écosystème forestier RDV sur le parking de Carrefour Market Argelès-Gazost

Sortie nature d’Eco’DELS La forêt du Cabaliros, les secrets de l’écosystème forestier RDV sur le parking de Carrefour Market Argelès-Gazost lundi 4 août 2025.

Sortie nature d’Eco’DELS La forêt du Cabaliros, les secrets de l’écosystème forestier

RDV sur le parking de Carrefour Market ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04 09:30:00

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

Par une totale immersion dans le cœur vibrant de la forêt, découvrir des fascinantes bêtes du sol, reconnaitre les arbres par leurs feuilles, leur écorce, comprendre les interactions entre faune et flore… Une expérience sensorielle, ludique et pédagogique pour petits et grands en totale connexion avec la forêt.

Sortie maintenue à partir de 6 personnes.

Sortie sans effort, accessible à tous, ce n’est pas une randonnée mais bien une balade ludique et pédagogique pour découvrir l’environnement montagnard.

Prêt de matériel d’observation de qualité loupes, loupes de botanistes, jumelles et longue vue.

Inscription conseillée par téléphone. .

RDV sur le parking de Carrefour Market ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

English :

Immerse yourself in the vibrant heart of the forest, discover fascinating ground-dwelling creatures, recognize trees by their leaves and bark, and understand the interactions between flora and fauna… A sensory, fun and educational experience for young and old, in total connection with the forest.

German :

Durch völliges Eintauchen in das pulsierende Herz des Waldes können Sie faszinierende Bodentiere entdecken, Bäume an ihren Blättern und ihrer Rinde erkennen und die Wechselwirkungen zwischen Fauna und Flora verstehen… Eine sinnliche, spielerische und pädagogische Erfahrung für Groß und Klein in völliger Verbindung mit dem Wald.

Italiano :

Immergetevi nel cuore pulsante della foresta, scoprite le affascinanti creature che abitano il suolo, riconoscete gli alberi dalle foglie e dalla corteccia e comprendete le interazioni tra flora e fauna… Un’esperienza sensoriale, divertente ed educativa per grandi e piccini, in totale connessione con la foresta.

Espanol :

Sumérjase en el vibrante corazón del bosque, descubra fascinantes criaturas que viven en el suelo, reconozca los árboles por sus hojas y su corteza, y comprenda las interacciones entre la flora y la fauna… Una experiencia sensorial, divertida y educativa para grandes y pequeños, en total conexión con el bosque.

L’événement Sortie nature d’Eco’DELS La forêt du Cabaliros, les secrets de l’écosystème forestier Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-07-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65