Sortie nature d’Eco’DELS « Natura sous les cimes » Village Barèges
Sortie nature d’Eco’DELS « Natura sous les cimes » Village Barèges lundi 8 septembre 2025.
Sortie nature d’Eco’DELS « Natura sous les cimes »
Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-08 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-09-08
Tous les jeudis. Sur inscription par téléphone.
.
Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05
English :
Every Thursday. Registration by phone.
German :
Jeden Donnerstag. Nach telefonischer Anmeldung.
Italiano :
Ogni giovedì. Iscrizioni telefoniche.
Espanol :
Todos los jueves. Inscripción por teléfono.
L’événement Sortie nature d’Eco’DELS « Natura sous les cimes » Barèges a été mis à jour le 2025-08-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65