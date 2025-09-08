Sortie nature d’Eco’DELS « Natura sous les cimes » Village Barèges

Sortie nature d’Eco’DELS « Natura sous les cimes » Village Barèges lundi 8 septembre 2025.

Sortie nature d’Eco’DELS « Natura sous les cimes »

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-09-08

Tous les jeudis. Sur inscription par téléphone.

.

Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

English :

Every Thursday. Registration by phone.

German :

Jeden Donnerstag. Nach telefonischer Anmeldung.

Italiano :

Ogni giovedì. Iscrizioni telefoniche.

Espanol :

Todos los jueves. Inscripción por teléfono.

L’événement Sortie nature d’Eco’DELS « Natura sous les cimes » Barèges a été mis à jour le 2025-08-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65