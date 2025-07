Sortie nature d’Eco’DELS Plateau de Bué, à la découverte de ses habitants RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre

Sortie nature d’Eco’DELS Plateau de Bué, à la découverte de ses habitants RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre jeudi 7 août 2025.

Sortie nature d’Eco’DELS Plateau de Bué, à la découverte de ses habitants

RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 09:30:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-07

Tous les jeudis, découverte de la faune locale spécifique à ce plateau. On prendra le temps de l’observation des marmottes et quelques rapaces qui pourraient nous survoler mais surtout on prendra une casquette d’enquêteurs pour découvrir la vie du bouquetin ibérique.

Sortie maintenue à partir de 6 personnes.

Sortie sans effort, accessible à tous, ce n’est pas une randonnée mais bien une balade ludique et pédagogique pour découvrir l’environnement montagnard.

Prêt de matériel d’observation de qualité loupes, loupes de botanistes, jumelles et longue vue.

Inscription conseillée par téléphone. .

RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

English :

Every Thursday, discover the local fauna specific to this plateau. We’ll take the time to observe marmots and a few birds of prey that might be flying overhead, but above all we’ll put on our investigators’ hats to discover the life of the Iberian ibex.

German :

Jeden Donnerstag entdecken Sie die lokale Fauna, die spezifisch für diese Hochebene ist. Wir werden uns Zeit nehmen, um Murmeltiere und einige Raubvögel zu beobachten, die uns überfliegen könnten, aber vor allem werden wir eine Ermittlermütze aufsetzen, um das Leben des Iberischen Steinbocks zu entdecken.

Italiano :

Ogni giovedì, scopriamo la fauna locale specifica di questo altopiano. Ci prenderemo il tempo per osservare le marmotte e qualche rapace che potrebbe volare sopra di noi, ma soprattutto indosseremo i nostri cappelli da detective per scoprire la vita dello stambecco iberico.

Espanol :

Cada jueves, descubra la fauna local específica de esta meseta. Nos tomaremos el tiempo de observar las marmotas y algunas rapaces que puedan sobrevolarnos, pero sobre todo nos pondremos el sombrero de detective para descubrir la vida de la cabra montés ibérica.

L’événement Sortie nature d’Eco’DELS Plateau de Bué, à la découverte de ses habitants Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-07-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65