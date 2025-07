Sortie nature d’Eco’DELS Plateau du Lienz, un voyage mystérieux RDV devant l’Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur Barèges

Sortie nature d’Eco’DELS Plateau du Lienz, un voyage mystérieux RDV devant l’Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur Barèges vendredi 1 août 2025.

RDV devant l’Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 09:00:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-01

Tous les vendredis, bien que très connu, ce plateau renferme quelques petites particularités que l’on ira découvrir. Prendre le temps de chercher, d’observer et de comprendre ses particularités sans oublier la rencontre avec les marmottes omniprésentes sur le plateau (observation avec jumelles, longue vue et ateliers ludiques pour percer les secrets de leur vie).

Sortie maintenue à partir de 6 personnes.

Sortie sans effort, accessible à tous, ce n’est pas une randonnée mais bien une balade ludique et pédagogique pour découvrir l’environnement montagnard.

Prêt de matériel d’observation de qualité loupes, loupes de botanistes, jumelles et longue vue.

Inscription conseillée par téléphone. .

RDV devant l’Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

English :

Every Friday, this well-known plateau has a few special features that you’ll want to discover. Take the time to seek out, observe and understand its particularities, not forgetting the encounter with the omnipresent marmots on the plateau (observation with binoculars, spotting scope and fun workshops to discover the secrets of their lives).

German :

Jeden Freitag: Obwohl diese Hochebene sehr bekannt ist, birgt sie einige kleine Besonderheiten, die es zu entdecken gilt. Nehmen Sie sich die Zeit, diese Besonderheiten zu suchen, zu beobachten und zu verstehen, ohne dabei die Begegnung mit den auf der Hochebene allgegenwärtigen Murmeltieren zu vergessen (Beobachtung mit Ferngläsern, Spektiven und spielerische Workshops, um die Geheimnisse ihres Lebens zu entschlüsseln).

Italiano :

Ogni venerdì, questo noto altopiano presenta alcune particolarità che andremo a scoprire. Prendetevi il tempo per cercare, osservare e capire queste particolarità, senza dimenticare la possibilità di incontrare le marmotte, onnipresenti sull’altopiano (osservazione con binocolo, cannocchiale e divertenti laboratori per scoprire i segreti della loro vita).

Espanol :

Cada viernes, esta conocida meseta presenta algunas particularidades que iremos descubriendo. Tómese su tiempo para buscar, observar y comprender estas particularidades, sin olvidar la posibilidad de conocer a las marmotas omnipresentes en la meseta (observación con prismáticos, catalejo y talleres lúdicos para descubrir los secretos de su vida).

