Sortie nature d’Eco’DELS Sous les étoiles de la pépinière céleste RDV place du cinéma Barèges

Sortie nature d’Eco’DELS Sous les étoiles de la pépinière céleste

RDV place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-08-12 21:00:00

fin : 2025-08-12 23:00:00

2025-08-12

Une immersion nocturne sur un sentier pédagogique, découverte de la vie secrète de la faune nocturne à travers des ateliers ludiques, imaginaires et d’expériences sensorielles.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Barèges. .

RDV place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

A nocturnal immersion on an educational trail, discovering the secret life of nocturnal fauna through playful, imaginary workshops and sensory experiences.

German :

Ein nächtliches Eintauchen auf einem Lehrpfad, Entdeckung des geheimen Lebens der Nachtfauna durch spielerische Workshops, Fantasie und Sinneserfahrungen.

Italiano :

Un’immersione notturna in un percorso didattico, alla scoperta della vita segreta della fauna notturna attraverso divertenti laboratori immaginari ed esperienze sensoriali.

Espanol :

Una inmersión nocturna en un sendero educativo, descubriendo la vida secreta de la fauna nocturna a través de divertidos talleres imaginarios y experiencias sensoriales.

