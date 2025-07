Sortie nature d’Eco’DELS Sur les hauteurs de Hautacam, enquête sous les ailes des rapaces RDV sur le parking du food-truck vert en bas de l’embranchemen d’Hautacam Beaucens

En dehors d’une observation de quelques rapaces, apprendre à travers un jeu à les reconnaitre et mieux les connaitre. Mener une enquête ludique, scientifique mais très sérieuses pour percer les mystères d’une espèce endémique des Pyrénées… le Desman des Pyrénées.

Sortie maintenue à partir de 6 personnes.

Sortie sans effort, accessible à tous, ce n’est pas une randonnée mais bien une balade ludique et pédagogique pour découvrir l’environnement montagnard.

Prêt de matériel d’observation de qualité loupes, loupes de botanistes, jumelles et longue vue.

Inscription conseillée par téléphone. .

English :

Apart from observing a few birds of prey, learn to recognize them and get to know them better through a game. Conduct a fun, scientific but very serious investigation to unravel the mysteries of a species endemic to the Pyrenees… the Pyrenean Desman.

German :

Abgesehen von der Beobachtung einiger Greifvögel, lernen Sie durch ein Spiel, diese zu erkennen und besser kennenzulernen. Führen Sie eine spielerische, wissenschaftliche, aber sehr ernsthafte Untersuchung durch, um die Geheimnisse einer endemischen Art der Pyrenäen zu lüften… den Desman der Pyrenäen.

Italiano :

Oltre a osservare alcuni rapaci, imparate a riconoscerli e a conoscerli meglio attraverso un gioco. Un’indagine divertente, scientifica ma molto seria per svelare i misteri di una specie endemica dei Pirenei… il Desmano dei Pirenei.

Espanol :

Además de observar algunas rapaces, aprenda a reconocerlas y a conocerlas mejor a través de un juego. Realiza una investigación divertida y científica, pero muy seria, para desentrañar los misterios de una especie endémica de los Pirineos… el desmán de los Pirineos.

