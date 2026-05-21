Sortie nature Découverte de la forêt de Moladier Besson
Sortie nature Découverte de la forêt de Moladier Besson samedi 6 juin 2026.
Besson
Sortie nature Découverte de la forêt de Moladier
Rond point de Moladier Besson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Explorez la forêt de Moladier avec une sortie nature et une initiation forestière. Découvrez les chauves-souris de Moladier pour une immersion complète dans la biodiversité locale.
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Rond point de Moladier Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34
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English :
Explore the Moladier forest with a nature outing and forestry initiation. Discover the bats of Moladier for a complete immersion in local biodiversity.
L’événement Sortie nature Découverte de la forêt de Moladier Besson a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région