Besson

Sortie nature Découverte de la forêt de Moladier

Rond point de Moladier Besson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Explorez la forêt de Moladier avec une sortie nature et une initiation forestière. Découvrez les chauves-souris de Moladier pour une immersion complète dans la biodiversité locale.

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Rond point de Moladier Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34

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English :

Explore the Moladier forest with a nature outing and forestry initiation. Discover the bats of Moladier for a complete immersion in local biodiversity.

L’événement Sortie nature Découverte de la forêt de Moladier Besson a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région