Le Plessis-Lastelle

Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses

Le Plessis-Lastelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez les principales espèces d’écrevisses présentes dans le département de la Manche, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer avec des balances. Apprenez également à manipuler les écrevisses sans vous faire pincer.

Durée 2h. Tout public, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.

En partenariat avec la Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. .

Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

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English : Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses

L’événement Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche