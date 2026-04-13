Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses Le Plessis-Lastelle
Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses Le Plessis-Lastelle mercredi 29 juillet 2026.
Le Plessis-Lastelle
Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses
Le Plessis-Lastelle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Découvrez les principales espèces d’écrevisses présentes dans le département de la Manche, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer avec des balances. Apprenez également à manipuler les écrevisses sans vous faire pincer.
Durée 2h. Tout public, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.
En partenariat avec la Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. .
Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
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English : Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses
L’événement Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche