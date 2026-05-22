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Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses Saint-Germain-sur-Sèves

Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses Saint-Germain-sur-Sèves

Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses Saint-Germain-sur-Sèves mercredi 19 août 2026.

Ville : 50190 Saint-Germain-sur-Sèves

Département : Manche

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Germain-sur-Sèves

Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses

Saint-Germain-sur-Sèves Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Découvrez les principales espèces d’écrevisses présentes dans le département de la Manche, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer avec des balances. Apprenez également à manipuler les écrevisses sans vous faire pincer.
Durée 2h. Tout public, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.

En partenariat avec la Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.   .

Saint-Germain-sur-Sèves 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34  tourisme@cocm.fr

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English : Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses

L’événement Sortie nature Découverte de la pêche des écrevisses Saint-Germain-sur-Sèves a été mis à jour le 2026-05-20 par Côte Ouest Centre Manche

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