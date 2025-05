Sortie nature, découverte de la Pointe d’Arçay avec les Chanteurs d’oiseaux – L’Aiguillon-la-Presqu’île, 31 mai 2025 10:30, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

Vendée

Sortie nature, découverte de la Pointe d’Arçay avec les Chanteurs d’oiseaux Route de la Pointe d’Arçay L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif :

Début : 2025-05-31 10:30:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

À l’occasion de l’anniversaire du Conservatoire du littoral et pour célébrer 50 ans d’action collective pour la préservation du littoral, les partenaires assurant la conservation du site naturel (OFB, ONF, Conservatoire, Commune, PNR), vous convie à une balade à la découverte de la Pointe d’Arçay avec « les Chanteurs d’oiseaux .

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leurs chants est très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. Ils ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et devenir de véritables chanteurs d’oiseaux.

Cette balade permettra au public de parcourir la Pointe d’Arçay, site remarquable pour sa dynamique sédimentaire et sa biodiversité.

Elle est organisée avec le concours de l’Office Français de la Biodiversité et de la commune de l’Aiguillon-la-Presqu’ile. .

Route de la Pointe d’Arçay

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

L’événement Sortie nature, découverte de la Pointe d’Arçay avec les Chanteurs d’oiseaux L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud