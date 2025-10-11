Sortie nature Découverte de la Réserve Naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt Petit-Mesnil
Sortie nature Découverte de la Réserve Naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt Petit-Mesnil samedi 11 octobre 2025.
10 rue de la Potence Petit-Mesnil Aube
Début : 2025-10-11 14:00:00
Connaissez-vous la Réserve Naturelle de Ramerupt ? Située à Petit-Mesnil, cet étang regorge de richesses naturelles et de secrets. C’est d’ailleurs l’un des lieux préférés des oiseaux migrateurs !
L’association des Amis du Parc en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne vous donne rendez-vous pour une sortie nature sur cet espace exceptionnel. Prévoir tenue adéquate.
Attention, cette animation est uniquement sur inscription.
10 rue de la Potence Petit-Mesnil 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@orange.fr
