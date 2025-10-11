Sortie nature Découverte de la Réserve Naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt Petit-Mesnil

Sortie nature Découverte de la Réserve Naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt Petit-Mesnil samedi 11 octobre 2025.

Sortie nature Découverte de la Réserve Naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt

10 rue de la Potence Petit-Mesnil Aube

Tarif : – – Eur

4

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Connaissez-vous la Réserve Naturelle de Ramerupt ? Située à Petit-Mesnil, cet étang regorge de richesses naturelles et de secrets. C’est d’ailleurs l’un des lieux préférés des oiseaux migrateurs !

L’association des Amis du Parc en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne vous donne rendez-vous pour une sortie nature sur cet espace exceptionnel. Prévoir tenue adéquate.

Attention, cette animation est uniquement sur inscription. 4 .

10 rue de la Potence Petit-Mesnil 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie nature Découverte de la Réserve Naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt Petit-Mesnil a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne