Sortie nature Découverte de la réserve – Saint-Vigor-d’Ymonville, 15 juin 2025 09:30, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Seine-Maritime

Sortie nature Découverte de la réserve Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 09:30:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine demeure encore pour beaucoup un territoire bien mystérieux et difficile d’accès !

Située au cœur de la Normandie, cette zone humide de plus de 8500 hectares abrite pourtant une biodiversité exceptionnelle, née de l’interaction complexe entre les éléments naturels, le fleuve, la mer et les activités humaines. La Maison de l’Estuaire vous invite à la découvrir, à l’occasion d’une balade guidée à travers les roselières jusqu’aux vasières.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 7 ans Durée 2h30

Bottes et vêtements chauds indispensables

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine demeure encore pour beaucoup un territoire bien mystérieux et difficile d’accès !

Située au cœur de la Normandie, cette zone humide de plus de 8500 hectares abrite pourtant une biodiversité exceptionnelle, née de l’interaction complexe entre les éléments naturels, le fleuve, la mer et les activités humaines. La Maison de l’Estuaire vous invite à la découvrir, à l’occasion d’une balade guidée à travers les roselières jusqu’aux vasières.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 7 ans Durée 2h30

Bottes et vêtements chauds indispensables

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

English : Sortie nature Découverte de la réserve

For many people, the Seine Estuary Nature Reserve is still a mysterious and inaccessible territory!

Located in the heart of Normandy, this wetland of over 8,500 hectares is home to exceptional biodiversity, born of the complex interaction between natural elements, the river, the sea and human activities. The Maison de l’Estuaire invites you to discover it on a guided walk through the reed beds to the mudflats.

Meet at the Maison de la Réserve Salle Avocette, in the Baie de Seine area

From age 7 Duration: 2h30

Boots and warm clothing essential

Reservations required by e-mail to communication@maisondelestuaire.org or online via the Helloasso platform: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

German :

Das Naturreservat der Seine-Mündung ist für viele immer noch ein sehr geheimnisvolles und schwer zugängliches Gebiet!

Dieses über 8500 Hektar große Feuchtgebiet im Herzen der Normandie beherbergt jedoch eine außergewöhnliche Biodiversität, die aus der komplexen Interaktion zwischen den natürlichen Elementen, dem Fluss, dem Meer und den menschlichen Aktivitäten entstanden ist. Das Maison de l’Estuaire lädt Sie ein, dieses Feuchtgebiet auf einem geführten Spaziergang durch die Schilfgürtel bis hin zu den Wattflächen zu entdecken.

Treffpunkt: Maison de la Réserve Salle Avocette, auf dem Areal der Baie de Seine

Ab 7 Jahren Dauer: 2,5 Std

Stiefel und warme Kleidung unerlässlich

Reservierung erforderlich per E-Mail an communication@maisondelestuaire.org oder online über die Plattform Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

Italiano :

Per molti, la Riserva Naturale dell’Estuario della Senna è ancora un’area misteriosa e di difficile accesso!

Situata nel cuore della Normandia, questa zona umida di oltre 8.500 ettari ospita una biodiversità eccezionale, frutto di una complessa interazione tra elementi naturali, fiume, mare e attività umane. La Maison de l’Estuaire vi invita a scoprirla con una passeggiata guidata attraverso i canneti e le velme.

Appuntamento alla Maison de la Réserve sala Avocette, nella zona della Baie de Seine

A partire dai 7 anni Durata: 2h30

Indispensabili stivali e abbigliamento caldo

Prenotazione obbligatoria via e-mail a communication@maisondelestuaire.org o online tramite la piattaforma Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

Espanol :

Para muchos, el Parque Natural del Estuario del Sena sigue siendo una zona misteriosa y de difícil acceso

Situada en el corazón de Normandía, esta zona húmeda de más de 8.500 hectáreas alberga una biodiversidad excepcional, creada por la compleja interacción entre los elementos naturales, el río, el mar y las actividades humanas. La Maison de l’Estuaire le invita a descubrirlo en un paseo guiado por los cañaverales hasta las marismas.

Encuentro en la Maison de la Réserve sala Avocette, en la zona de la Baie de Seine

A partir de 7 años Duración: 2h30

Imprescindible llevar botas y ropa de abrigo

Imprescindible reservar por correo electrónico a communication@maisondelestuaire.org o en línea a través de la plataforma Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

L’événement Sortie nature Découverte de la réserve Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie