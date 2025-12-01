Sortie nature Découverte de l’estran les petits animaux du bord de mer, La Trinité-sur-Mer

Sortie nature Découverte de l’estran les petits animaux du bord de mer

Parking du Poulbert La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-12-29 14:30:00

fin : 2025-12-29 17:00:00

2025-12-29

Les petits animaux du bord de mer, quel monde fascinant et fragile. Pour apprendre à les pêcher, il faut connaître leurs mœurs et leurs lieux de vie. Le but étant de préserver ces milieux, on peut prélever, mais juste ce qu’il faut. Venez vous initier à la reconnaissance de ces petits animaux vivant aux rythme des marées

Réservation dans les offices de tourisme de la Baie de Quiberon et auprès de notre accueil téléphonique au 02 44 84 56 56

Jauge minimale pour assurer le départ 8 adultes .

Parking du Poulbert La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

