Sortie Nature Découverte de l’estran, zoom sur les Nudibranches Plage des Minimes La Rochelle

Sortie Nature Découverte de l’estran, zoom sur les Nudibranches

Plage des Minimes Avenue du Lazaret (RDV devant le manège de la plage) La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

2025-10-08

Enfilez vos bottes ! L’E.C.O.L.E de la mer vous invite à découvrir l’estran rocheux et sa biodiversité. Zoom sur les nudibranches, ces petites limaces de mer aux formes et couleurs si variées.

+33 5 46 50 30 36 animation@ecoledelamer.com

English : Nature Outing Découverte de l’estran, zoom sur les Nudibranches

Put on your boots! E.C.O.L.E de la mer invites you to discover the rocky foreshore and its biodiversity. Focus on nudibranchs, those little sea slugs with their many shapes and colors.

German : Ausflug in die Natur Découverte de l’estran, zoom sur les Nudibranches

Ziehen Sie Ihre Stiefel an! Das E.C.O.L.E de la mer lädt Sie ein, das felsige Vorland und seine Artenvielfalt zu entdecken. Zoom auf die Nacktschnecken, die kleinen Meeresschnecken, die so viele verschiedene Formen und Farben haben.

Italiano :

Indossate gli stivali! L’E.C.O.L.E de la mer vi invita a scoprire la battigia rocciosa e la sua biodiversità. Osservate i nudibranchi, le piccole lumache di mare dalle mille forme e colori.

Espanol : Salida a la naturaleza Découverte de l’estran, zoom sur les Nudibranches

¡Ponte las botas! La E.C.O.L.E de la mer le invita a descubrir la costa rocosa y su biodiversidad. Zoom sobre los nudibranquios, esas pequeñas babosas de mar con sus múltiples formas y colores.

