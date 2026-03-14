Sortie Nature Découverte des amphibiens

La Ferme du Rutin Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Une sortie avec Camille Gesnin de Hérisson Nature.

Au programme observation et recherche des amphibiens autour de la mare du Rutin puis retour dans la grange pour terminer sur une projection L’île Pyrénées 32 min (salamandre TV).

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La Ferme du Rutin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 86 58 08 contact@polymorphecorp.com

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English :

An outing with Camille Gesnin from Hérisson Nature.

On the program: observation and search for amphibians around the Rutin pond, then back to the barn for a screening of L’île Pyrénées 32 min (salamandre TV).

L’événement Sortie Nature Découverte des amphibiens Cérilly a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme