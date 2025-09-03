Sortie nature Découverte des araignées Zone des Cottes Mailles Aytré

mercredi 3 septembre 2025.

Sortie nature Découverte des araignées

Zone des Cottes Mailles Relais nature de la Moulinette Aytré Charente-Maritime

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-03

2025-09-03

La ville de La Rochelle organise une sortie à la découverte des araignées, ouverte à tous !

Zone des Cottes Mailles Relais nature de la Moulinette Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 88 63 relais.nature@ville-larochelle.fr

English : Nature outing Découverte des araignées

The city of La Rochelle is organizing an outing to discover spiders, open to all!

German : Ausflug in die Natur Découverte des araignées

Die Stadt La Rochelle organisiert einen Ausflug zur Entdeckung von Spinnen, der für alle offen ist!

Italiano :

La città di La Rochelle organizza una gita alla scoperta dei ragni, aperta a tutti!

Espanol : Salida a la naturaleza Découverte des araignées

La ciudad de La Rochelle organiza una salida para descubrir las arañas, ¡abierta a todos!

