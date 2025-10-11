Sortie nature découverte des arbres et arbustes des haies Saint-Sauveur-Villages

Louis Costel Saint-Sauveur-Villages Manche

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Sortie nature avec le CPIE découverte des arbres et arbustes des haies à Saint-Sauveur-Villages.

Plus de renseignements au 02 33 46 37 06 inscription https://www.cpiecotentin.com/. .

Louis Costel Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06

