Sortie Nature Découverte des haies et de leurs oiseaux

5 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

A l’occasion du Troc Plantes de Printemps, venez découvrir les arbres des haies et leur gestion ainsi que les oiseaux qui les habitent à travers une balade à deux voix. .

5 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine camille.queiros@ornitho79.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature Découverte des haies et de leurs oiseaux

L’événement Sortie Nature Découverte des haies et de leurs oiseaux Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre