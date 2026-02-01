Sortie nature Découverte des landes d’Avaugour Taden
Sortie nature Découverte des landes d’Avaugour Taden vendredi 20 février 2026.
Sortie nature Découverte des landes d’Avaugour
Lieu-dit L’Avaugour Taden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Zones humides, landes, prairies et boisement constituent les espaces naturels d’Avaugour. Partez à la découverte d’une biodiversité exceptionnelle !
Lieux de départ donné au moment de la réservation.
Réservation obligatoire.
Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace de découverte. .
Lieu-dit L’Avaugour Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 93 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature Découverte des landes d’Avaugour Taden a été mis à jour le 2026-02-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme