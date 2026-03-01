Sortie Nature Découverte des lichens avec Hérisson Nature Cérilly
Sortie Nature Découverte des lichens avec Hérisson Nature Cérilly samedi 28 mars 2026.
Sortie Nature Découverte des lichens avec Hérisson Nature
La Ferme du Rutin Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Colette et Camille Gesnin de Hérisson Nature vous emmènent lors de cette sortie nature à la découverte du monde fascinant des lichens, ces organismes mi-champignons, mi-algues, qui en disent long sur la santé de votre jardin.
Dès 12 ans. Sur inscription.
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La Ferme du Rutin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 31 78 64
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English :
Colette and Camille Gesnin from Hérisson Nature will take you on a nature outing to discover the fascinating world of lichens, these half-fungi, half-algae organisms that tell you a lot about the health of your garden.
Ages 12 and up. Registration required.
L’événement Sortie Nature Découverte des lichens avec Hérisson Nature Cérilly a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme