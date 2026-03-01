Sortie Nature Découverte des lichens avec Hérisson Nature

La Ferme du Rutin Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Colette et Camille Gesnin de Hérisson Nature vous emmènent lors de cette sortie nature à la découverte du monde fascinant des lichens, ces organismes mi-champignons, mi-algues, qui en disent long sur la santé de votre jardin.

Dès 12 ans. Sur inscription.

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La Ferme du Rutin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 31 78 64

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English :

Colette and Camille Gesnin from Hérisson Nature will take you on a nature outing to discover the fascinating world of lichens, these half-fungi, half-algae organisms that tell you a lot about the health of your garden.

Ages 12 and up. Registration required.

L’événement Sortie Nature Découverte des lichens avec Hérisson Nature Cérilly a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme