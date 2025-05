Sortie nature Découverte des mares – Châteauroux, 23 mai 2025 10:00, Châteauroux.

2025-05-23 10:00:00

2025-05-23 12:00:00

2025-05-23

Sortie nature animée par Thibault Ligout. Au cours de cette sortie, devenez incollable au sujet des mares. Découvrez la faune et la flore qui peuplent ces espaces naturels si particuliers, mais également les méthodes utilisées pour créer et entretenir une mare.

Prévoir des bottes. 5 .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Nature outing led by Thibault Ligout. During this outing, learn all you need to know about ponds. Discover the flora and fauna that inhabit these very special natural spaces, as well as the methods used to create and maintain a pond.

German :

Von Thibault Ligout geleiteter Ausflug in die Natur. Bei diesem Ausflug erfahren Sie alles über Teiche. Entdecken Sie die Fauna und Flora, die diese besonderen Naturräume bevölkern, aber auch die Methoden, die zur Anlage und Pflege eines Teiches verwendet werden.

Italiano :

Escursione naturalistica guidata da Thibault Ligout. Durante questa gita, scoprirete tutto quello che c’è da sapere sugli stagni. Scoprite la flora e la fauna che popolano queste speciali aree naturali e i metodi utilizzati per creare e mantenere uno stagno.

Espanol :

Excursión por la naturaleza dirigida por Thibault Ligout. Durante esta excursión, descubra todo lo que necesita saber sobre los estanques. Descubra la flora y la fauna que habitan estos espacios naturales tan especiales, así como los métodos utilizados para crear y mantener un estanque.

