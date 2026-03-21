[Sortie nature] Découverte des milieux humides et des amphibiens

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 16:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Entre étang, mares et ruisseaux, vous apprendrez quels rôles essentiels ont les zones humides.

Vous apprendrez également à reconnaitre les amphibiens et comprendre leur cycle de vie.

️ Samedi 2 mai

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise

contact@cpie60.fr

03.44.31.32.64.

Entre étang, mares et ruisseaux, vous apprendrez quels rôles essentiels ont les zones humides.

Vous apprendrez également à reconnaitre les amphibiens et comprendre leur cycle de vie.

️ Samedi 2 mai

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise

contact@cpie60.fr

03.44.31.32.64. .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 31 32 64 contact@cpie60.fr

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English :

Between ponds, puddles and streams, you’ll learn what essential roles wetlands play.

? You’ll also learn to recognize amphibians and understand their life cycle.

?? Saturday May 2nd

? 2:30 pm to 4:30 pm

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Free

Registration with Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise

? contact@cpie60.fr

? 03.44.31.32.64.

L’événement [Sortie nature] Découverte des milieux humides et des amphibiens Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois