[Sortie nature] Découverte des milieux humides et des amphibiens Ermenonville
[Sortie nature] Découverte des milieux humides et des amphibiens Ermenonville samedi 2 mai 2026.
[Sortie nature] Découverte des milieux humides et des amphibiens
1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Entre étang, mares et ruisseaux, vous apprendrez quels rôles essentiels ont les zones humides.
Vous apprendrez également à reconnaitre les amphibiens et comprendre leur cycle de vie.
️ Samedi 2 mai
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise
contact@cpie60.fr
03.44.31.32.64.
Entre étang, mares et ruisseaux, vous apprendrez quels rôles essentiels ont les zones humides.
Vous apprendrez également à reconnaitre les amphibiens et comprendre leur cycle de vie.
️ Samedi 2 mai
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise
contact@cpie60.fr
03.44.31.32.64. .
1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 31 32 64 contact@cpie60.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Between ponds, puddles and streams, you’ll learn what essential roles wetlands play.
? You’ll also learn to recognize amphibians and understand their life cycle.
?? Saturday May 2nd
? 2:30 pm to 4:30 pm
? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Free
Registration with Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise
? contact@cpie60.fr
? 03.44.31.32.64.
L’événement [Sortie nature] Découverte des milieux humides et des amphibiens Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois