SORTIE NATURE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS Domaine du Grand Clavelet Agde
SORTIE NATURE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS Domaine du Grand Clavelet Agde dimanche 12 avril 2026.
SORTIE NATURE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS
Domaine du Grand Clavelet Aire d’observation Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-10
Observation des oiseaux, faune et flore, découverte de la Réserve Naturelle du Bagnas.
A l’aide de longues-vues et de jumelles qui vous seront mises à disposition, venez découvrir la diversité d’oiseaux qui bordent l’étang du Bagnas et profitez de l’atmosphère unique qui y règne.
#ESCAPADES
#PRINTEMPS
#NATURE .
Domaine du Grand Clavelet Aire d’observation Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Birdwatching, fauna and flora, discovery of the Bagnas Nature Reserve.
L’événement SORTIE NATURE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- 9ÈME SALON DU COUTEAU Agde 28 mars 2026
- EXPOSITION AU DELÀ DU MIROIR SOPHIE SAÂDA, PHOTOGRAPHE Agde 31 mars 2026
- ÉTINCELLES Agde 1 avril 2026
- ÉTINCELLES Agde 1 avril 2026
- PROCESSION DU SAINT-CHRIST Agde 3 avril 2026