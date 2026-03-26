SORTIE NATURE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS Domaine du Grand Clavelet Agde

SORTIE NATURE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS

Domaine du Grand Clavelet Aire d’observation Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-10

Observation des oiseaux, faune et flore, découverte de la Réserve Naturelle du Bagnas.

A l’aide de longues-vues et de jumelles qui vous seront mises à disposition, venez découvrir la diversité d’oiseaux qui bordent l’étang du Bagnas et profitez de l’atmosphère unique qui y règne.

#ESCAPADES

#PRINTEMPS

#NATURE .

Domaine du Grand Clavelet Aire d’observation Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

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English :

Birdwatching, fauna and flora, discovery of the Bagnas Nature Reserve.

L’événement SORTIE NATURE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34