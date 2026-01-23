Sortie nature Découverte des oiseaux du littoral

La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

La Baie de La Forêt-Fouesnant offre une belle opportunité à l’observation des oiseaux. Sur le trajet migratoire de nombreuses espèces, l’anse de La Forêt concentre oiseaux migrateurs et sédentaires le temps d’un festin !

Venez vous initier à l’ornithologie avec Nathalie, guide naturaliste d’Esprit Nat’ure. Matériel fourni.

Durée 2h

Places limitées. Inscriptions obligatoires à l’avance à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant .

