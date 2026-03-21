[Sortie nature] Découverte des oiseaux du parc ‍⬛

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Partons à la découverte des oiseaux du parc, entre observations et surprises auditives.

Nul doute que leur diversité et leurs comportements sauront vous étonner

Samedi 6 juin

de 11h à 13h

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise

contact@cpie60.fr

03.44.31.32.64

Partons à la découverte des oiseaux du parc, entre observations et surprises auditives.

Nul doute que leur diversité et leurs comportements sauront vous étonner

Samedi 6 juin

de 11h à 13h

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise

contact@cpie60.fr

03.44.31.32.64 .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 31 32 64 contact@cpie60.fr

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English :

? Let’s set off to discover the park’s birds, between observations and auditory surprises.

There’s no doubt that their diversity and behavior will amaze you?

? Saturday June 6th

? 11am to 1pm

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Free

Registration with the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement des Pays de l?Oise

? contact@cpie60.fr

? 03.44.31.32.64

L’événement [Sortie nature] Découverte des oiseaux du parc ‍⬛ Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois