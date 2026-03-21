[Sortie nature] Découverte des oiseaux du parc ⬛ Ermenonville
[Sortie nature] Découverte des oiseaux du parc ⬛ Ermenonville samedi 6 juin 2026.
[Sortie nature] Découverte des oiseaux du parc ⬛
1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Partons à la découverte des oiseaux du parc, entre observations et surprises auditives.
Nul doute que leur diversité et leurs comportements sauront vous étonner
Samedi 6 juin
de 11h à 13h
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise
contact@cpie60.fr
03.44.31.32.64
Partons à la découverte des oiseaux du parc, entre observations et surprises auditives.
Nul doute que leur diversité et leurs comportements sauront vous étonner
Samedi 6 juin
de 11h à 13h
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise
contact@cpie60.fr
03.44.31.32.64 .
1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 31 32 64 contact@cpie60.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Let’s set off to discover the park’s birds, between observations and auditory surprises.
There’s no doubt that their diversity and behavior will amaze you?
? Saturday June 6th
? 11am to 1pm
? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Free
Registration with the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement des Pays de l?Oise
? contact@cpie60.fr
? 03.44.31.32.64
L’événement [Sortie nature] Découverte des oiseaux du parc ⬛ Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois