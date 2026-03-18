Sortie nature Découverte des papillons de nuit

Bourg Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement

Venez découvrir la richesse en papillons nocturnes au sein de la Réserve Naturelle

Régionale du Bocage des Antonins.

Détails fournis lors de l’inscription. .

Bourg Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 33 vincent.leboullec@dsne.org

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English : Sortie nature Découverte des papillons de nuit

L’événement Sortie nature Découverte des papillons de nuit Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Val de Gâtine