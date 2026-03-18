Sortie nature Découverte des papillons de nuit Saint-Marc-la-Lande
Sortie nature Découverte des papillons de nuit Saint-Marc-la-Lande vendredi 15 mai 2026.
Sortie nature Découverte des papillons de nuit
Bourg Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement
Venez découvrir la richesse en papillons nocturnes au sein de la Réserve Naturelle
Régionale du Bocage des Antonins.
Détails fournis lors de l’inscription. .
Bourg Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 33 vincent.leboullec@dsne.org
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English : Sortie nature Découverte des papillons de nuit
L’événement Sortie nature Découverte des papillons de nuit Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Val de Gâtine