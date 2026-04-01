Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant
Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant mercredi 22 avril 2026.
Sortie nature Découverte des plantes du littoral
La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Au cours d’une balade autour de l’Anse de La Forêt, découvrez des plantes sauvages du bord de mer avec Nathalie, guide naturaliste d’Esprit Nat’ure.
Obione, criste marine, aster , … n’auront plus de secret pour vous. Un apprentissage sensoriel et ludique à la botanique vous attend !
Durée 2h
Rendez-vous devant l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant.
Places limitées. Inscriptions obligatoires à l’avance à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant .
La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 42 07
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English : Sortie nature Découverte des plantes du littoral
L’événement Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant