Sortie nature Découverte des plantes du littoral

La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Au cours d’une balade autour de l’Anse de La Forêt, découvrez des plantes sauvages du bord de mer avec Nathalie, guide naturaliste d’Esprit Nat’ure.

Obione, criste marine, aster , … n’auront plus de secret pour vous. Un apprentissage sensoriel et ludique à la botanique vous attend !

Durée 2h

Rendez-vous devant l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant.

Places limitées. Inscriptions obligatoires à l’avance à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant .

La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 42 07

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English : Sortie nature Découverte des plantes du littoral

L’événement Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant