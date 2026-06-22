Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant
Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant mercredi 8 juillet 2026.
La Forêt-Fouesnant
Sortie nature Découverte des plantes du littoral
La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Au cours d’une balade sur le littoral de La Forêt-Fouesnant, découvrez des plantes sauvages du bord de mer avec Nathalie, guide naturaliste d’Esprit Nat’ure.
Obione, criste marine, aster , … n’auront plus de secret pour vous. Un apprentissage sensoriel et ludique à la botanique vous attend !
Durée 2h
Places limitées. Inscriptions obligatoires à l’avance à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant .
La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 42 07
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English :
L’événement Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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