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Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant

Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant mercredi 8 juillet 2026.

Ville
29940 La Forêt-Fouesnant
Département
Finistère
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

La Forêt-Fouesnant

Sortie nature Découverte des plantes du littoral

La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Au cours d’une balade sur le littoral de La Forêt-Fouesnant, découvrez des plantes sauvages du bord de mer avec Nathalie, guide naturaliste d’Esprit Nat’ure.

Obione, criste marine, aster , … n’auront plus de secret pour vous. Un apprentissage sensoriel et ludique à la botanique vous attend !

Durée 2h

Places limitées. Inscriptions obligatoires à l’avance à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant   .

La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 42 07 

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English :

L’événement Sortie nature Découverte des plantes du littoral La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

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