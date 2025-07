[Sortie nature] Découverte du littoral Estran Cité de la Mer Dieppe

[Sortie nature] Découverte du littoral Estran Cité de la Mer Dieppe vendredi 1 août 2025.

[Sortie nature] Découverte du littoral

Estran Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

Date(s) :

2025-08-01

En partenariat avec Dieppe Maritime,

Partez à la découverte du littoral avec un animateur de l’ESTRAN !

A marée basse, vous pourrez découvrir les richesses du littoral, la faune qui se cache parmi les rochers, comme les blennies, crevettes, anémones de mer…

Découvrez également les secrets de la falaise, la vie qui s’y accroche mais également le danger de ses éboulements.

Enfin, vous pourrez aussi découvrir les actions de notre association pour la lutte contre les déchets côtiers et la sensibilisation pour une pêche à pied durable et responsable !

Sortie gratuite mais réservation indispensable au 02 35 06 93 20

Parking de la plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer

76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

En partenariat avec Dieppe Maritime,

Partez à la découverte du littoral avec un animateur de l’ESTRAN !

A marée basse, vous pourrez découvrir les richesses du littoral, la faune qui se cache parmi les rochers, comme les blennies, crevettes, anémones de mer…

Découvrez également les secrets de la falaise, la vie qui s’y accroche mais également le danger de ses éboulements.

Enfin, vous pourrez aussi découvrir les actions de notre association pour la lutte contre les déchets côtiers et la sensibilisation pour une pêche à pied durable et responsable !

Sortie gratuite mais réservation indispensable au 02 35 06 93 20

Parking de la plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer

76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer .

Estran Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

English : [Sortie nature] Découverte du littoral

In partnership with Dieppe Maritime,

Discover the coastline with an ESTRAN guide!

At low tide, you can discover the riches of the coastline, the fauna that hides among the rocks, such as blennies, shrimps, sea anemones?

You’ll also discover the secrets of the cliffs, the life that clings to them and the danger of rockslides.

Last but not least, you’ll be able to find out what our association is doing to combat coastal litter and raise awareness of the need for sustainable, responsible fishing!

Outing free of charge, but booking essential: 02 35 06 93 20

Sainte-Marguerite-sur-Mer beach parking lot

76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

German :

In Partnerschaft mit Dieppe Maritime,

Gehen Sie mit einem ESTRAN-Animateur auf Entdeckungsreise an der Küste!

Bei Ebbe können Sie den Reichtum der Küste entdecken, die Fauna, die sich zwischen den Felsen verbirgt, wie z.B. Geißeltierchen, Garnelen, Seeanemonen?

Entdecken Sie auch die Geheimnisse der Klippen, das Leben, das sich an sie klammert, aber auch die Gefahr, die von ihren Einbrüchen ausgeht.

Außerdem können Sie sich über die Aktionen unseres Vereins zur Bekämpfung von Küstenmüll und zur Sensibilisierung für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Angeln informieren!

Kostenloser Ausflug, aber Reservierung erforderlich unter 02 35 06 93 20

Parkplatz am Strand von Sainte-Marguerite-sur-Mer

76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

Italiano :

In collaborazione con Dieppe Maritime,

Scoprite il litorale con una guida ESTRAN!

Con la bassa marea, potrete scoprire le ricchezze del litorale, la fauna che si nasconde tra le rocce, come bavose, gamberi, anemoni di mare?

Potrete anche scoprire i segreti delle scogliere, la vita che vi si aggrappa e il pericolo delle frane.

Infine, potrete anche scoprire cosa fa la nostra associazione per combattere i rifiuti costieri e sensibilizzare alla pesca sostenibile e responsabile!

La visita è gratuita, ma è indispensabile la prenotazione: 02 35 06 93 20

Parcheggio della spiaggia di Sainte-Marguerite-sur-Mer

76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

Espanol :

En colaboración con Dieppe Maritime,

Descubra el litoral con un guía de ESTRAN

Con marea baja, podrá descubrir las riquezas del litoral, la fauna que se esconde entre las rocas, como blenios, gambas, anémonas de mar..

También podrá descubrir los secretos de los acantilados, la vida que se aferra a ellos y el peligro de los desprendimientos.

Por último, también podrá enterarse de lo que hace nuestra asociación para luchar contra la basura costera y concienciar sobre la pesca sostenible y responsable

La visita es gratuita, pero es imprescindible reservar: 02 35 06 93 20

Aparcamiento de la playa de Sainte-Marguerite-sur-Mer

76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

L’événement [Sortie nature] Découverte du littoral Dieppe a été mis à jour le 2025-07-20 par Seine-Maritime Attractivité