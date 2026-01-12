SORTIE NATURE DÉCOUVERTE DU LITTORAL Sète
jeudi 26 février 2026.
Sète Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26 2026-03-05
De la dune à la mer, découvrez la faune et la flore insoupçonnée des plages et dénichez les traces que les petits habitants à coquille ont laissées dans le sable !
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr
English :
From the dunes to the sea, discover the unsuspected flora and fauna of the beaches, and unearth the traces left in the sand by the little shell-dwellers!
