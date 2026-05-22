Sortie nature découverte du littoral! Veulettes-sur-Mer
Sortie nature découverte du littoral! Veulettes-sur-Mer jeudi 20 août 2026.
Veulettes-sur-Mer
Sortie nature découverte du littoral!
Parking du casino Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Découverte de l’origine et de la composition des falaises, de leur érosion et des organismes qui la peuplent. Puis pêche à pied sur le platier pour y découvrir sa faune.
Prévoir des bottes.
RDV à 10h au parking du casino de Veulettes sur mer.
Animé par Cardere.
Gratuit. Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .
Parking du casino Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature découverte du littoral!
L’événement Sortie nature découverte du littoral! Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime)
- Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Centre nautique de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer 27 mai 2026
- Marche nordique Mairie de Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer 27 mai 2026
- Marche aquatique côtière Centre nautique Veulettes-sur-Mer 27 mai 2026
- Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Centre nautique de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer 30 mai 2026
- Pierres en Lumières 2026 en l’église Saint-Valéry à VEULETTES-SUR-MERer Veulettes-sur-Mer 30 mai 2026