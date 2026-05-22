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Sortie nature découverte du littoral! Veulettes-sur-Mer

Sortie nature découverte du littoral! Veulettes-sur-Mer jeudi 20 août 2026.

Adresse : Parking du casino

Ville : 76450 Veulettes-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Veulettes-sur-Mer

Sortie nature découverte du littoral!

Parking du casino Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Découverte de l’origine et de la composition des falaises, de leur érosion et des organismes qui la peuplent. Puis pêche à pied sur le platier pour y découvrir sa faune.
Prévoir des bottes.
RDV à 10h au parking du casino de Veulettes sur mer.
Animé par Cardere.
Gratuit. Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens   .

Parking du casino Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70  enslittoral@seinemaritime.fr

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English : Sortie nature découverte du littoral!

L’événement Sortie nature découverte du littoral! Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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