Veulettes-sur-Mer

Sortie nature découverte du littoral!

Parking du casino Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Découverte de l’origine et de la composition des falaises, de leur érosion et des organismes qui la peuplent. Puis pêche à pied sur le platier pour y découvrir sa faune.

Prévoir des bottes.

RDV à 10h au parking du casino de Veulettes sur mer.

Animé par Cardere.

Gratuit. Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .

Parking du casino Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr

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English : Sortie nature découverte du littoral!

L’événement Sortie nature découverte du littoral! Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre