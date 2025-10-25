Sortie nature Découverte du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville

Sortie nature Découverte du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville samedi 25 octobre 2025.

Sortie nature Découverte du marais du Hode

Parking du Sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine demeure encore pour beaucoup un territoire bien mystérieux et difficile d’accès ! Située au cœur de la Normandie, cette zone humide de plus de 8500 hectares abrite pourtant une biodiversité exceptionnelle, née de l’interaction complexe entre les éléments naturels, le fleuve, la mer et les activités humaines. La Maison de l’Estuaire vous invite à la découvrir, à l’occasion d’une balade guidée au milieu du marais du Hode.

Rendez-vous au parking du Sentier du marais du Hode, à Saint-Vigor-d’Ymonville.

A partir de 7 ans Durée 2h30

Prévoir bottes et vêtements adaptés.

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Parking du Sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

English : Sortie nature Découverte du marais du Hode

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie nature Découverte du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie