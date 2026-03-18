Sortie nature Découverte et étude des reptiles Saint-Marc-la-Lande
Sortie nature Découverte et étude des reptiles Saint-Marc-la-Lande mercredi 13 mai 2026.
Sortie nature Découverte et étude des reptiles
Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement
La RNR du Bocage des Antonins abrite 5 espèces de reptiles. Depuis plusieurs
années, des études sont menées pour évaluer les pratiques de gestion, l’évolution
des populations… Plongez-vous le temps d’une après-midi dans la peau d’un
herpétologue et venez apprendre à reconnaître les serpents de la réserve naturelle. .
Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 13 25 37 alexandre.boissinot@dsne.org
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English : Sortie nature Découverte et étude des reptiles
L’événement Sortie nature Découverte et étude des reptiles Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Val de Gâtine