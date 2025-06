Sortie nature : découvrez la vie des animaux nocturne – Parc de l’An 2000 Bruz 3 juillet 2025

Sortie nature : découvrez la vie des animaux nocturne Parc de l’An 2000 Bruz Jeudi 3 juillet, 20h30 Gratuit sur inscription

La Ville de Bruz et la LPO Bretagne organise une sortie nature nocturne pour découvrir la vie des animaux nocturne lors d’une balade crépusculaire au Parc de l’an 2000.

En 2025, la Ville continue son partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) Bretagne, et propose à nouveau un cycle d’animations « Nature » gratuites.

**Prochain rendez-vous : sortie nocturne, découvrez la vie des animaux nocturne** lors d’une balade crépusculaire au Parc de l’an 2000, à la recherche de chouettes, chauve-souris, et autres animaux remarquables.

**Rendez-vous le jeudi 3 juillet à 20h30 à l’entrée du Parc de l’An 2000 (route de Laillé). Places limitées. Gratuit.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T22:00:00.000+02:00

1

02 99 05 44 48 transitions@ville-bruz.fr

Parc de l’An 2000 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine