Sortie nature Découvrir les petites bêtes du ruisseau Rendez-vous à la mairie de Mardilly Mardilly vendredi 7 août 2026.

Mardilly

Sortie nature Découvrir les petites bêtes du ruisseau

Rendez-vous à la mairie de Mardilly Le Bourg Mardilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Chaussez de bottes et équipez d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans la rivière. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.

> A partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés par un adulte)

> Equipement à apporter bottes de caoutchouc

> Sur réservation auprès de l’animateur Loïc Nicolle .

Rendez-vous à la mairie de Mardilly Le Bourg Mardilly 61230 Orne Normandie +33 6 09 36 58 08 loic.nicolle@gmail.com

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English : Sortie nature Découvrir les petites bêtes du ruisseau

L’événement Sortie nature Découvrir les petites bêtes du ruisseau Mardilly a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault