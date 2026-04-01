Sortie nature des orchidées et des highlands sur un coteau Burosse-Mendousse
Sortie nature des orchidées et des highlands sur un coteau Burosse-Mendousse samedi 25 avril 2026.
Burosse-Mendousse
Sortie nature des orchidées et des highlands sur un coteau
Burosse-Mendousse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Au cours d’une petite balade de 4 km, découvrez le paysage typique des coteaux calcaires et leurs richesses, puis partez à la rencontre d’un éleveur de Highlands, qui participe à la préservation de ces espaces remarquables. Lieu de RDV donné à l’inscription. Prévoir chaussures de randonnée, casquette et eau. .
Burosse-Mendousse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 13 27 32 c.malraison@cen-na.org
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English : Sortie nature des orchidées et des highlands sur un coteau
L’événement Sortie nature des orchidées et des highlands sur un coteau Burosse-Mendousse a été mis à jour le 2026-04-14 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran