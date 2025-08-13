Sortie nature Des supers pouvoirs de plantes Châteauroux

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-13 10:00:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

2025-08-13

Sortie nature animée par Clotilde Moreau. Venez découvrir les plantes utilisées en phytoremédiation ces espèces végétales qui dépolluent naturellement les sols contaminés. Apprenez comment la végétation contribue à la réhabilitation des sites dégradés et à la restauration de la biodiversité.

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Nature outing led by Clotilde Moreau. Come and discover the plants used in phytoremediation: plant species that naturally clean up contaminated soil. Learn how vegetation contributes to the rehabilitation of degraded sites and the restoration of biodiversity.

German :

Von Clotilde Moreau geleiteter Ausflug in die Natur. Lernen Sie die Pflanzen kennen, die in der Phytoremediation verwendet werden: Diese Pflanzenarten reinigen auf natürliche Weise kontaminierte Böden. Erfahren Sie, wie die Vegetation zur Sanierung geschädigter Standorte und zur Wiederherstellung de

Italiano :

Escursione naturalistica guidata da Clotilde Moreau. Venite a scoprire le piante utilizzate nel fitorisanamento: specie vegetali che ripuliscono naturalmente i terreni contaminati. Scoprite come la vegetazione contribuisce alla riabilitazione dei siti degradati e al ripristino della biodiversità.

Espanol :

Salida a la naturaleza dirigida por Clotilde Moreau. Venga a descubrir las plantas utilizadas en fitorremediación: especies vegetales que limpian de forma natural los suelos contaminados. Aprenda cómo la vegetación contribuye a la rehabilitación de lugares degradados y al restablecimiento de la biod

