Sortie nature des tout-petits

Adresse exacte par SMS Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Le printemps arrive, allons à sa rencontre ! Retrouvons nous en pleine nature éveiller nos 5 sens et découvrir la faune et la flore. Sarah, animatrice nature de l’association Saute Ruisseaux, vous proposera des ateliers et des jeux adaptés aux 0-5 ans et à leurs familles. Rendez-vous proposé en partenariat avec le service petite enfance de Redon Agglomération. .

Adresse exacte par SMS Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 66 06 09

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English :

L’événement Sortie nature des tout-petits Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-03-16 par OT PAYS DE REDON