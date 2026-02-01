Sortie nature Détective nature

Saint-Hélen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Partez à la recherche de traces et indices d’animaux laissés dans la nature.

Lieu de départ donné au moment de la réservation.

Réservation obligatoire.

Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace découverte. .

Saint-Hélen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 93 42

