Sortie nature Détective nature Carmeroc Tréfumel

Carmeroc 47 route de le Quiou Tréfumel Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-16 16:30:00
2026-02-16
Partez à la recherche de traces et indices d’animaux laissés dans la nature.
Lieu de départ donné au moment de la réservation.
Réservation obligatoire.
Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace découverte. .
Carmeroc 47 route de le Quiou Tréfumel 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 93 42
