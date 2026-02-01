Sortie nature Détective nature Carmeroc Tréfumel

Sortie nature Détective nature

Carmeroc 47 route de le Quiou Tréfumel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Partez à la recherche de traces et indices d’animaux laissés dans la nature.

Lieu de départ donné au moment de la réservation.

Réservation obligatoire.

Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace découverte. .

Carmeroc 47 route de le Quiou Tréfumel 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 93 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Détective nature Tréfumel a été mis à jour le 2026-02-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme