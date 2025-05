Sortie nature Donne une note à la rivière ! – Neufchâtel-en-Bray, 14 juin 2025 10:00, Neufchâtel-en-Bray.

Animation dans le cadre du programme « Balades et Visites en Bray-Eawy ». Les petites bêtes de la rivière sont de précieux indicateurs de la qualité de l’eau et des habitats de la rivière. Pour le comprendre, venez à leur découverte. Rendez-vous au parking du plan d’eau des Aulnes. Bottes recommandées. Inscription obligatoire.

Animation as part of the « Balades et Visites en Bray-Eawy » program. The little creatures of the river are precious indicators of water quality and river habitats. Come and discover them for yourself. Meet at the Aulnes pond parking lot. Boots recommended. Registration required.

Animation im Rahmen des Programms « Balades et Visites en Bray-Eawy » (Spaziergänge und Besichtigungen in Bray-Eawy). Die kleinen Tiere des Flusses sind wertvolle Indikatoren für die Wasserqualität und die Lebensräume des Flusses. Um dies zu verstehen, gehen Sie auf Entdeckungsreise. Treffpunkt: Parkplatz am Plan d’eau des Aulnes. Stiefel werden empfohlen. Anmeldung erforderlich.

Nell’ambito del programma « Passeggiate e visite a Bray-Eawy ». Le piccole creature del fiume sono indicatori preziosi della qualità dell’acqua e degli habitat fluviali. Venite a scoprirli di persona. Ritrovo al parcheggio del lago di Aulnes. Si consigliano gli stivali. Iscrizione obbligatoria.

En el marco del programa « Paseos y visitas en Bray-Eawy ». Las pequeñas criaturas del río son valiosos indicadores de la calidad del agua y de los hábitats fluviales. Venga a descubrirlas. Encuentro en el aparcamiento del lago de Aulnes. Se recomienda llevar botas. Inscripción obligatoria.

