Drefféac

Sortie nature

Landes de Bilais Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Landes de Bilais vous dévoilent ses secrets faune, flore, oiseaux, serpents

Sur inscription à l’Office du Tourisme de Pont-Château au 02 40 88 00 87 .

Landes de Bilais Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Sortie nature Drefféac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44