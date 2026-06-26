Sortie nature Drefféac
Sortie nature Drefféac samedi 11 juillet 2026.
Drefféac
Sortie nature
Landes de Bilais Drefféac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Les Landes de Bilais vous dévoilent ses secrets faune, flore, oiseaux, serpents
Sur inscription à l’Office du Tourisme de Pont-Château au 02 40 88 00 87 .
Landes de Bilais Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Sortie nature Drefféac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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