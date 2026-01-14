Sortie nature du Muséum découverte de la flore de l’étang de Bolmon Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Sortie nature du Muséum découverte de la flore de l’étang de Bolmon

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 9h45.

(journée). Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-08 09:45:00

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur pré- inscription par mail.

Incroyable oasis de biodiversité, l’étang de Bolmon est un site classé Natura 2000 gérée par le Conservatoire du Littoral. Lors de cette sortie, la Linnéenne de Provence vous propose de découvrir l’immense diversité floristique de cette zone aux habitats variés.



Animée par la Société Linnéenne de Provence.



• Pour adultes et jeunes à partir de 12 ans

• Pré-inscription obligatoire, à partir du 2 mars museum@marseille.fr

• Sortie gratuite Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants.



Ouvertes à toutes et à tous et organisées avec des partenaires naturalistes, ces sorties se déroulent sur les espaces naturels de Marseille et des Bouches-du-Rhône afin d’apprendre à reconnaître la flore et la petite faune de notre département et d’en apprécier la diversité. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free with pre-registration by e-mail.

