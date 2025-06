Sortie nature du Museum Découverte d’oiseaux nocturnes, Chaîne de l’Étoile (Marseille/Allauch) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 4 juillet 2025 07:00

Sortie nature du Museum Découverte d’oiseaux nocturnes, Chaîne de l’Étoile (Marseille/Allauch) Vendredi 4 juillet 2025 à partir de 19h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur inscription par téléphone.

Cette sortie, en soirée, se déroulera sur à l’Est du massif de l’étoile et sera consacrée à l’écoute et l’observation d’oiseaux nocturnes chevêche d’Athéna, grand-duc d’Europe, engoulevent d’Europe… Certains sont actifs dès que le jour décline.



L’animation sera assurée par les bénévoles du groupe Marseille de l’association LPO PACA.



• Adultes et jeunes à partir de 12 ans

• Pré-réservation obligatoire museum@marseille.fr

• Sortie Gratuite Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants.



Ouvertes à toutes et à tous et organisées avec des partenaires naturalistes, ces sorties se déroulent sur les espaces naturels de Marseille et des Bouches-du-Rhône afin d’apprendre à reconnaître la flore et la petite faune de notre département et d’en apprécier la diversité. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free by phone registration.

German :

Die Naturausflüge des Museums: Hier haben Sie die Gelegenheit, die Flora und Fauna unseres Departements zu entdecken und zu lernen, sie zu bestimmen. Sie sind kostenlos und müssen telefonisch angemeldet werden.

Italiano :

Le uscite naturalistiche del Museo: un’occasione per scoprire e imparare a identificare la flora e la fauna del nostro dipartimento. È gratuito, ma è necessario iscriversi telefonicamente.

Espanol :

Las salidas a la naturaleza del Museo: una oportunidad para descubrir y aprender a identificar la flora y la fauna de nuestro departamento. Es gratis, pero hay que inscribirse por teléfono.

