Sortie nature Ecosystème plage Plage du Menhir Plozévet

Plage du Menhir Lieu-dit Kerrest Plozévet Finistère
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Des vacances sur la plage, vous en rêvez ? Et bien eux aussi ! Gravelots, Talitres sauteurs et autres habitants de la laisse de mer n’auront plus de secret pour vous ! Durée 1 h
Réservation obligatoire au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com.
Les sorties sont susceptibles d’être reportées ou annulées en cas de météo défavorable. .
Plage du Menhir Lieu-dit Kerrest Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
