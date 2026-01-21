Sortie nature Ecosystème plage Plage du Menhir Plozévet

Sortie nature Ecosystème plage

Plage du Menhir Lieu-dit Kerrest Plozévet Finistère

Des vacances sur la plage, vous en rêvez ? Et bien eux aussi ! Gravelots, Talitres sauteurs et autres habitants de la laisse de mer n’auront plus de secret pour vous ! Durée 1 h

Réservation obligatoire au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com.

Les sorties sont susceptibles d’être reportées ou annulées en cas de météo défavorable. .

