Sortie nature Ecosystème plage Tréogat
Sortie nature Ecosystème plage Tréogat jeudi 11 juin 2026.
Sortie nature Ecosystème plage
Lieu-dit Kerbinigou Tréogat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Des vacances sur la plage, vous en rêvez ? Et bien eux aussi ! Gravelots, Talitres sauteurs et autres habitants de la laisse de mer n’auront plus de secret pour vous ! Durée 1 h
Réservation obligatoire au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com.
Les sorties sont susceptibles d’être reportées ou annulées en cas de météo défavorable. .
Lieu-dit Kerbinigou Tréogat 29720 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature Ecosystème plage Tréogat a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Destination Pays Bigouden