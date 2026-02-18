[Sortie Nature] Ecoutez la forêt d’Arques Maison forestière Ste Barbe Arques-la-Bataille

[Sortie Nature] Ecoutez la forêt d’Arques

Maison forestière Ste Barbe / Route de Dieppe Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

2026-04-08

Tendez l’oreille… la forêt chante ! Cette sortie vous invite à découvrir les oiseaux forestiers, à les observer et à reconnaître leurs chants. Une immersion douce et accessible au cœur du bois, parfaite pour une sortie nature en famille

Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme au 02 32 14 40 60 .

Maison forestière Ste Barbe / Route de Dieppe Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

