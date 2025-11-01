Sortie nature en canoë collectif Quai Port de la Hume Gujan-Mestras
Sortie nature en canoë collectif Quai Port de la Hume Gujan-Mestras samedi 1 novembre 2025.
Sortie nature en canoë collectif
Quai Port de la Hume Capitainerie Gujan-Mestras Gironde
Observation de la Bernache cravant
Cette oie de Sibérie ayant parcouru des milliers de kilomètres afin de passer l’hiver sur le Bassin d’Arcachon.
Sur réservation .
Quai Port de la Hume Capitainerie Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 23 developpementdurable@ville-gujanmestras.fr
