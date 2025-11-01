Sortie nature en canoë collectif Quai Port de la Hume Gujan-Mestras

Sortie nature en canoë collectif Quai Port de la Hume Gujan-Mestras samedi 1 novembre 2025.

Sortie nature en canoë collectif

Quai Port de la Hume Capitainerie Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Observation de la Bernache cravant

Cette oie de Sibérie ayant parcouru des milliers de kilomètres afin de passer l’hiver sur le Bassin d’Arcachon.

Sur réservation .

Quai Port de la Hume Capitainerie Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 23 developpementdurable@ville-gujanmestras.fr

