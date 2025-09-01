SORTIE NATURE EN CATAMARAN A VOILE Saint-Trojan-les-Bains
SORTIE NATURE EN CATAMARAN A VOILE
20 boulevard felix faure saint trojan les bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 70 – 70 – EUR
Comprend la prestation voile et animation nature
Début : 2025-09-01 10:00:00
fin : 2025-09-01 12:00:00
2025-09-01
Voile et environnement.
Un catamaran pour parcourir le coureau d’oléron et s’informer sur le richesse environnementale du bassin de marennes oléron.
20 boulevard felix faure saint trojan les bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 34 25 bulledo17@gmail.com
English :
Sailing and the environment.
A catamaran to explore the coureau d’oléron and learn about the environmental richness of the marennes oléron basin.
German :
Segeln und die Umwelt.
Ein Katamaran, um den Coureau d’Oléron zu durchqueren und sich über den Umweltreichtum des Beckens von Marennes Oléron zu informieren.
Italiano :
Vela e ambiente.
Un catamarano per navigare intorno al coureau d’oléron e conoscere la ricchezza ambientale del bacino di Marennes Oléron.
Espanol :
Vela y medio ambiente.
Un catamarán para navegar por el coureau d’oléron y conocer la riqueza medioambiental de la cuenca del marennes oléron.
