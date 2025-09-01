SORTIE NATURE EN CATAMARAN A VOILE Saint-Trojan-les-Bains

SORTIE NATURE EN CATAMARAN A VOILE Saint-Trojan-les-Bains lundi 1 septembre 2025.

SORTIE NATURE EN CATAMARAN A VOILE

20 boulevard felix faure saint trojan les bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 70 – 70 – EUR

Comprend la prestation voile et animation nature

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 10:00:00

fin : 2025-09-01 12:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Voile et environnement.

Un catamaran pour parcourir le coureau d’oléron et s’informer sur le richesse environnementale du bassin de marennes oléron.

.

20 boulevard felix faure saint trojan les bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 34 25 bulledo17@gmail.com

English :

Sailing and the environment.

A catamaran to explore the coureau d’oléron and learn about the environmental richness of the marennes oléron basin.

German :

Segeln und die Umwelt.

Ein Katamaran, um den Coureau d’Oléron zu durchqueren und sich über den Umweltreichtum des Beckens von Marennes Oléron zu informieren.

Italiano :

Vela e ambiente.

Un catamarano per navigare intorno al coureau d’oléron e conoscere la ricchezza ambientale del bacino di Marennes Oléron.

Espanol :

Vela y medio ambiente.

Un catamarán para navegar por el coureau d’oléron y conocer la riqueza medioambiental de la cuenca del marennes oléron.

L’événement SORTIE NATURE EN CATAMARAN A VOILE Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes